Kaynak: İHA

Bursa'da elektrikten çıktığı iddia edilen yangın, sokakta panik yarattı. Yangında anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin 2. katında oldu. Elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca evde bulunan anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.