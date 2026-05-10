Bursa’nın Orhangazi ilçesi, sabah saat 06.00 sıralarında korkunç bir kazaya sahne oldu. İznik istikametinden Orhangazi yönüne seyreden 23 yaşındaki Eda K. yönetimindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine şiddetle çarptıktan sonra tarlaya uçtu.

DİREK YOLA DEVRİLDİ, FELAKET PEŞİNDEN GELDİ!

Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton elektrik direği karayolunun ortasına devrildi. Tam o esnada aynı istikamette ilerleyen Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet, karanlıkta yola serilen direği fark edemeyerek çarptı. Motosikletteki iki genç, metrelerce savrularak asfaltın üzerinde sürüklendi.

23 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kazada; tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Eda K. ve yanındaki Nida G.U. (18) ile motosiklet sürücüsü Berkan Eray P. ve yolcu konumundaki Oktay E. (35) yaralandı. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Eda K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.