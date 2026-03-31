Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Süleyman M. (18) idaresindeki 34 VPP 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve korumalık demirlerine çarparak durabildi.

Kazada sürücü Süleyman M. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Ö. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.