Eğitim-İş, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda öğrencilere bir tarikat şeyhine ait kitabın dağıtıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sendika, söz konusu olayın laik eğitim sistemine aykırı olduğunu savunarak, sorumlular hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
'TEPKİ KABUL EDİLEMEZ'
Açıklamada, okul yönetiminin olaya ilişkin yaptığı değerlendirmenin yetersiz olduğu öne sürülerek, eğitim kurumlarının farklı yapıların etkisine açık hale getirilmemesi gerektiği ifade edildi.
Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen vakfın, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı da belirtildi.
LAİK EĞİTİM VURGUSU
Eğitim-İş, çocukların eğitim ortamlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, laik ve bilimsel eğitim ilkesinin savunulmaya devam edileceğini kaydetti.