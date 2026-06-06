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Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi 472’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki kardeş birbirini bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Özcan Kaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.