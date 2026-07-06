Üç gün üç gece süren dev organizasyonda Karadeniz'in asırlık gelenekleri Marmara'da hayat bulurken, festival renkli görüntülere ve dikkat çekici kültürel tartışmalara sahne oldu.
Bursa’da Karadeniz rüzgarı: 30 bin Giresunlu 3 gün 3 gece horonda buluştu
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Giresunlular Otçu Göçü Yayla Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 30 bin vatandaşı Görecik Yaylası'nda bir araya getirdi.Kaynak: İHA
Bursa Giresun Federasyonu ev sahipliğinde, yenilenen altyapısıyla misafirlerini ağırlayan Görecik Yaylası, adeta Karadeniz'in sisli yayla atmosferini aratmadı. Sabah saatlerinde etkili olan sisle birlikte coşkunun arttığı etkinlikte, katılımcılar saatlerce kemençe ve tulum eşliğinde horon oynadı.
Festivalin en görkemli anlarından biri, binlerce kişinin el ele tutuşarak oluşturduğu dev horon zinciri oldu. Yayla düzlüğünde aynı anda ritme ayak uyduran kalabalık, "Cemo Horonu" ve "Dik Horon" oynayarak adeta görsel bir şölen sundu.
Müzik ve eğlencenin yanı sıra Karadeniz’in somut olmayan kültürel mirasları da festivalin merkezindeydi. Katılımcıların asırlık "Kuş Dili" (ıslık dili) ile uzaktan birbiriyle haberleşmesi büyük ilgi toplarken, festivalin ana simgesi olan geleneksel "Otçu Göçü Yürüyüşü" de binlerce kişinin yöresel kıyafetlerle katılımıyla gerçekleştirildi. Gastronomi alanında ise Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler Bursalı ve Giresunlu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Yunanistan'ın Karadeniz horonunu sahiplenmeye çalışmasına yönelik son dönemde çıkan iddialara, hem federasyon yönetiminden hem de vatandaşlardan tepki gecikmedi.
Bursa Giresun Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş, bu geleneği 29 yıldır Bursa'da istikrarla yaşattıklarını vurgulayarak, "Yunanlıların horonu sahiplenmesi önemli değil, icraata bakmak lazım. Biz burada kültürümüzü canlı tutuyoruz" dedi.
Festivale katılan vatandaşlar ise duruma daha sert ve esprili bir dille yaklaşarak, Guinness Rekorlar Kitabı süreçlerinden sonra yaşanan bu sahiplenme çabasına karşı, "Bu kadar Giresunluyu onların üzerine salsak ne olduğunu şaşırırlar. Bizim onlara verecek kültürümüz yok" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.
Ünlü sanatçı Alişan’ın sahne almasıyla coşkunun zirveye ulaştığı konser programının ardından, Marmara Bölgesi'nin en büyük yayla organizasyonlarından biri olan festival bir sonraki yıl yeniden buluşmak üzere sona erdi.