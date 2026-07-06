Bursa’da Karadeniz rüzgarı: 30 bin Giresunlu 3 gün 3 gece horonda buluştu

Festivale katılan vatandaşlar ise duruma daha sert ve esprili bir dille yaklaşarak, Guinness Rekorlar Kitabı süreçlerinden sonra yaşanan bu sahiplenme çabasına karşı, "Bu kadar Giresunluyu onların üzerine salsak ne olduğunu şaşırırlar. Bizim onlara verecek kültürümüz yok" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.