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Kaynak: DHA

BURSA’nın Mudanya ilçesinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı yönden gelen otomobille çarpışan servis minibüsünün sürücüsü M.O. (55) yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Engin Ediyaman Caddesi’nde meydana geldi. Servis minibüsünün sürücüsü M.O., iddiaya göre kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı M.O., ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.O.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.