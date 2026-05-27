Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bursa’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kaçan bir dana mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

Sokaklarda koşan dana vatandaşları korkuttu

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulan dana, cadde ve sokaklarda kontrolsüz şekilde koşmaya başladı.

O anlarda bazı vatandaşlar kaçan hayvanı cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, bazıları ise korkuyla iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı.

Uzun uğraşlar sonucu yakalandı

Mahalle sakinleri ile hayvan sahiplerinin uzun süren çabası sonucu kaçan dana yakalanarak kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahallede kısa süreli panik oluştu.