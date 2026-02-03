Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz cumartesi tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, Bursa-İstanbul Otoyolu’nda ilerlerken durdurulan D.D.’nin kullandığı araçta ve Osmangazi ilçesindeki Ç.K.’ye ait depoda arama yaptı. Aramalarda piyasaya sürülmek üzere depolandığı belirlenen 8 milyon 700 bin bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınana şoför D.D., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.