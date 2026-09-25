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Kaynak: İHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen veteriner tıbbi kuş ilaçlarını sattığı tespit edildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ikametinde, iş yerinde ve 2 aracında adli arama yapıldı.

Aramalarda farklı marka ve ebatlarda toplam 422 adet veteriner tıbbi kuş ilacı bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen ürünlere el konuldu.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gürsu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de şüpheli hakkında idari işlem uygulayacağı öğrenildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.