Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa-Ankara Yolu Kestel girişi ile Gemlik Yolu Kurşunlu yol ayrımında iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrollerde yolcu olarak bulunan 5 kişinin kimliksiz olduğu, Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

FARKLI İLLERE GÖTÜRÜLMEK İSTENMİŞLER

Yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan incelemelerde, kaçak göçmenlerin organizatörlerle ücret karşılığında anlaşarak farklı illere sevk edilmek istendiği belirlendi. Bunun üzerine araç sürücüsü olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.