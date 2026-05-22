Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, kırsal Alibeyköy Mahallesi’nde bulunan bir evde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonda evde yapılan kontroller sonucu, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede kaçak göçmenlere yönelik denetimlerin sürdüğü öğrenildi.