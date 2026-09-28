Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bursa’da kaçak göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve kaçak göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

BİN 544 ŞAHIS SORGULANDI

İl genelinde yapılan uygulamalarda toplam bin 544 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilirken, 29 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerin araç denetimlerinde ise 145 araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara aykırı olduğu belirlenen 34 araca toplam 278 bin 853 lira idari para cezası uygulandı.

OSMANGAZİ’DE İŞ YERİNE OPERASYON

Osmangazi ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, işçi olarak çalışan 15 yabancı uyruklu tespit edildi.

Kontrollerde 5 kişinin kimliksiz olduğu, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 3 kişinin izne tabi başka bir ile kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu, 7 kişinin ise yasal kalış hakkının olduğu tespit edildi.

İş yerinde bulunan yabancı uyrukluların tamamının çalışma izni alınmadan kaçak çalıştırıldığı, iş yerinin ise gerekli çalışma izin ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

YILDIRIM’DA 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yıldırım ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Yapılan incelemelerde 5 kişinin tamamının kimliksiz olduğu ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Osmangazi ve Yıldırım’da düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 10 kimliksiz yabancı uyruklu, sınır dışı işlemleri için Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan yabancı uyrukluları belirli bir ücret karşılığında yasa dışı şekilde çalıştırdığı ve barındırdığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.