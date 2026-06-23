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Kaynak: İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.S.'nin bulunduğu iş yerine gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs ile S.S. arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayı ateşleyerek S.S.'yi bacağından yaraladı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.S., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı çalışma yaparken, silahlı saldırının ardından kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için polis tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.