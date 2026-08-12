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Kaynak: AA

Vakıf Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, eşi Canan M'yi (27) ve eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen İsmail M'nin, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. İsmail M, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre İsmail M, Vakıf Mahallesi 9. Turan Sokak'ta eniştesi Yavuz Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından evine giden zanlı, burada da eşi Canan M'yi aynı silahla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, İsmail M'yi olay yerinde gözaltına almıştı.