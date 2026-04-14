Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya’nın bir bölümüne içme suyu sağlayan, 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı ile 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı, kurak geçen yazın ardından özellikle kış aylarında etkili olan yağışlarla yeniden dolmaya başladı.

Geçen yıl ekim ayında doluluk oranının yüzde 1’in altına kadar gerilediği ve bu nedenle bir süre 12’şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentte, barajlar Uludağ’dan gelen kar suları ve bölgedeki yağışlarla beslenerek toparlandı.

Son yağışların da etkisiyle iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü. Tam doluluğa yaklaşan Doğancı Barajı’nda ise fazla suyun tahliyesi için kapakların açıldığı gözlendi.