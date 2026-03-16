Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak'ta dramatik bir olay yaşandı. İddiaya göre hırsızlık yapmak amacıyla elektrik direğine tırmanan Faruk Ç. isimli şüpheli, yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti.

Olay, 15 Mart 2026 tarihinde meydana geldi. Faruk Ç.'nin direğe tırmanırken bir anda hareketsiz kalması üzerine çevredekiler durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Faruk Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi başlattı.

Yapılan araştırmalarda, hayatını kaybeden şüphelinin daha önce 2 hırsızlık ve 2 uyuşturucu suçundan adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.Yetkililer, olayın tam nedenini ve direğe çıkış amacını detaylı soruşturuyor. Elektrik akımına kapılma sonucu yaşanan bu trajik olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.