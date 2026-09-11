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Kaynak: İHA

Yangın, Bursa'nın Özlüce 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı saha malzemelerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yanan alanın kuru otlarla kaplı olması ve alevlerin çevreye sıçrama ihtimali mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatının sürdüğü bildirildi.