Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mustafakemalpaşa–Balıkesir kara yolu Güllüce mevkisinde meydana geldi. Balıkesir istikametine seyir halinde olan B.Ö. (39) yönetimindeki 16 EE 822 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ü. (71)’ye çarptı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle yola savrulan S.Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücüsü B.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.