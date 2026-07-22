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Kaynak: İHA

Bursa'nın simgelerinden İznik Gölü, hava sıcaklıklarının artmasının ardından yaşanan plankton patlamasıyla birlikte turkuaz renge büründü. Kartpostallık görüntüler oluşturan göl, hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bıraktı.

MALDİVLER'İ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Turkuaz renge bürünen İznik Gölü'ne gelen ziyaretçilerden bazıları serin suların keyfini yüzerken, bazıları ise eşsiz manzarayı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Yılda birkaç kez görülebilen doğa olayıyla birlikte gölde oluşan görüntüler, sosyal medyada da ilgi çekti.

TURKUAZ SULARIN İÇİNDEKİ BAZİLİKA İLGİ ODAĞI OLDU

Turkuaz suyun içinde kalan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi bazilika, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktaların başında yer aldı.

2014 yılında keşfedilerek dünya çapında ses getiren bazilika, gölün turkuaz görüntüsüyle birlikte kartpostallık bir manzara oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, "Yılda birkaç kez denk gelen turkuaz renk bizleri büyüledi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer diyebiliriz. Sadece gölü değil, insanı da güzel." ifadelerini kullandı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İznik Gölü'nde oluşan eşsiz manzara dron ile havadan görüntülenirken, sahildeki işletmeciler de doğa olayının hava sıcaklıklarının etkisiyle ortaya çıktığını belirtti.

Kafe işletmecisi Bekir Uslu, "Havaların ısınmasıyla beraber soda moleküllerinin patlaması sonucu bu görüntü oluşuyor. Birkaç yıl önce ağustos ayında yaşanmıştı, bu yıl temmuz ayında gerçekleşti. Muhteşem bir güzellik ortaya çıktı." dedi.