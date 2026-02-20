Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı

Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesinde bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Karların erimesi ve son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Uluabat Gölü’nde muhtemel taşkınlara karşı uyarılar yapıldı.

Haberi Paylaş
Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı - Resim: 1

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi ve çevresinde, karların erimesi ve son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Uluabat Gölü'nün su seviyesi dikkat çekici ölçüde yükseldi.

1 6
Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı - Resim: 2

Göl seviyesinin yükselmesiyle, evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.

2 6
Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı - Resim: 3

Yaklaşık 5-6 metrelik seviye artışı, göl sularının kıyıya yakın ev ve iş yerlerinin duvarlarına kadar ulaştı.

3 6
Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı - Resim: 4

Yaşanan durum drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, su seviyesindeki ani yükseliş nedeniyle endişe yaşadıklarını ifade etti.

4 6
Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı - Resim: 5

Yetkililer ise yağışların devam etmesi halinde göl çevresinde muhtemel taşkınlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

5 6
Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı - Resim: 6

Bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.

6 6
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro