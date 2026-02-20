Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi ve çevresinde, karların erimesi ve son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Uluabat Gölü'nün su seviyesi dikkat çekici ölçüde yükseldi.
Bursa’da göl seviyesi arttı: Evlerin bahçelerini su bastı
Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesinde bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Karların erimesi ve son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Uluabat Gölü’nde muhtemel taşkınlara karşı uyarılar yapıldı.
Göl seviyesinin yükselmesiyle, evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.
Yaklaşık 5-6 metrelik seviye artışı, göl sularının kıyıya yakın ev ve iş yerlerinin duvarlarına kadar ulaştı.
Yaşanan durum drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, su seviyesindeki ani yükseliş nedeniyle endişe yaşadıklarını ifade etti.
Yetkililer ise yağışların devam etmesi halinde göl çevresinde muhtemel taşkınlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.
Kaynak: İHA