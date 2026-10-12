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Kaynak: İHA

Bursa'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarında 11 şüpheli yakalandı. Bursa-İzmir Otoyolu'nda durdurulan araçta 4 yabancı uyruklu kişi tespit edilirken bu kişilerin 18 bin TL karşılığında taşındığı belirlendi.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerindeki 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 61 yabancı uyruklu kişi daha yakalandı. Şahısların aylık 3 bin ila 4 bin TL karşılığında yasa dışı şekilde barındırıldığı tespit edildi.

Operasyonlarda toplam 65 yabancı uyruklu kişi muhafaza altına alınırken organizatör oldukları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.