Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 13 kişi yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların kimlik belgelerinin bulunmadığı ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi.

Kaçak göçmenlerin, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yabancı uyruklu kişilerin geçmiş tarihlerde ülkeye girdikleri, çalışmak için Bursa’ya geldikleri ve organizatörler tarafından söz konusu adreslere yerleştirildikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.