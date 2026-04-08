Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cankız E. (19), aşık olduğu A.M. (25) isimli şahsın sevgilisi olduğu iddia edilen Sinem Y. (17) ile konuşmak için buluştu. Buluşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki genç kızın birbirini bıçakladığı öğrenildi. Olay sonrası Cankız E. yaralı halde olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan Sinem Y. ise yakındaki bir büfeye sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Cankız E. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından bulunarak tedavisi için özel bir hastaneye götürüldü.

Öte yandan hastaneye getirilen genç kızın annesi Birgül B.’nin kızına endişeyle seslendiği anlar dikkat çekti. Yaralı Sinem Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Cankız E.’nin ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Ben de elindeki bıçağı alıp kendimi korumak için bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.