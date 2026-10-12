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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan ulaşım seferberliği, 17 ilçede aralıksız devam ediyor. Şahin Biba yönetiminde yürütülen saha taramaları doğrultusunda son 6 ayda 380 kilometreyi aşkın sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt serimi tamamlanırken, ekipler ekim ayında da kritik güzergâhlardaki yenileme hamlelerini sürdürüyor.

2 BİN TON SICAK ASFALT SERİLİYOR

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi sınırlarında yer alan 2. Vatan Caddesi'nde başlatılan çalışmalarda yol konforunun artırılması hedefleniyor. Trafik akışını aksatmamak ve güvenlik risklerini en aza indirmek adına gece saatlerinde yürütülen operasyonda freze kazıma ve asfalt serim işlemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

10 metre genişliğinde ve 1.200 metre uzunluğundaki güzergâhta toplam 2 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım güvenliğinin ve sürüş konforunun belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor.