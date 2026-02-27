Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde sokakta yürüyen Y.T'nin, cep telefonu kar maskeli ve tornavidalı bir kişi tarafından gasbedildi.

Y.T'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin E.Y. (37) olduğunu ve saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, E.Y'yi yakaladı. Yapılan aramalarda gasbedilen cep telefonu ve suçta kullandığı tornavida da ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen E.Y, buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonunun gasbedildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.