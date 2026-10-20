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Kaynak: İHA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli ev hanımı S.C. (47), çocuk bakım elemanı B.A. (35) ve satış elemanı Y.S'nin (41) adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 39 kitap, 2 not defteri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli kişilerin, örgütün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen kişilerle ve haklarında daha önce FETÖ kapsamında işlem yapılanlarla telefon irtibat kayıtları bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınanlardan birinin örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen çok sayıda yayını takip ettiği belirlenirken, diğer şüpheliye "Mary" kod isimli kişiden örgüte dair mesajlar iletildiği saptandı.