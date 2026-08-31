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Kaynak: AA / İHA

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kale Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü Turan Reşber, aracının yakıtının bitmesi üzerine otomobilini sağ şeride çekti.

İddiaya göre Reşber, herhangi bir güvenlik tedbiri almadan aracına yakıt doldurmaya başladı. Bu sırada Halit T. yönetimindeki 16 BGR 322 plakalı kamyonet, yol kenarında bulunan otomobile ve Reşber’e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Turan Reşber ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Reşber’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Turan Reşber, ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak Reşber, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turan Reşber’in ölümüne neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin ve tarafların kusur durumunun belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.