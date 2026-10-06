Kaynak: İHA

Kaza, Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yoldan karşıya geçmek isteyen şahsa seyir halindeki otomobil çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şahsın üzerine kimlik çıkmadı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.