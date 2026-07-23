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Kaynak: DHA

Bursa-Ankara kara yolu Ağaç İşleri Köprülü Kavşağı mevkisinde, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

KAMYONET TARLAYA UÇTU!

Savrulan kamyonet, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI!

Kazada hafif yaralanan Mustafa K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.