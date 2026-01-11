Feci kaza, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde saat 06.00 sıralarında Çekirge Caddesi üzerinde yaşandı. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halindeki otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç trafik uyarı levhasına ardından savrularak ağaca vurdu.

Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Can Çevikel ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Sezer Kurtoğlu’nun kardeşi, hurdaya dönen otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.