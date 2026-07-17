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Kaynak: DHA

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi’nde, saat 06.00’da meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Kutret K. kontrolündeki kömür yüklü TIR, kontrolden çıkıp yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kazanın şiddetiyle yan yatan tır, akaryakıt pompalarına çarparak istasyondaki markete daldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada, markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti, market çalışanı İbrahim Y. ile Kutret K. ise yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdinç Cirit’in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.