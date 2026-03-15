Saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Süpürtü Mahallesi’nde Raşit Paşa'ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, kanatlı hayvanları soğuktan korumak ve ısıtmak amacıyla yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar kısa sürede büyüyerek tüm çiftliğe yayıldı. Çıkan dumanları ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, BİLANÇO AĞIR OLDU

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Yoğun çabalar sonrası alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Çiftliğin kullanılamaz hale geldiği yangında, içeride bulunan 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz olmak üzere toplam 580 kanatlı hayvan hayatını kaybetti. Ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesi sonrası yaklaşık 100 küçükbaş ile 1 büyükbaş hayvan ise alevlerin arasından kurtarıldı.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından bölgede inceleme başlatıldı.