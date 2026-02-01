Bursa’da polis ekipleri, eylem ve soygun hazırlığında olduğu belirlenen bir suç örgütü bağlantılı üç şüpheliyi operasyonla yakaladı.Gaziantep ve Ankara’da bazı kişilere yönelik planlı eylem ve gasp hazırlığı içinde oldukları tespit edilen Ç.Ş.T. (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö. (18) isimli şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir izleniyordu.

Şüphelilerin bir otelde kaldıklarının belirlenmesi üzerine Özel Harekât ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı baskınla üçü de gözaltına alındı.Yapılan aramalarda şüphelilerin cep telefonlarında yasa dışı sorgulama sistemi kullanılarak hedef seçtikleri kişilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldığı saptandı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye çıkarıldı.