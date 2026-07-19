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Kaynak: İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir konutun çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı etkisi altına alarak çevredeki vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe yol açtı.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin hızlı ihbarı üzerine, bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, çatıyı saran alevleri kontrol altına almak ve çevre binalara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.

Emniyet güçleri ise olası bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeninin netlik kazanması için ekipler tarafından geniş çaplı bir inceleme sürdürülüyor.