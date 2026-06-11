Görenler şaşırıyor, kazancı dudak uçuklatıyor: Yılda 3 ay yapan paraya para demiyor

Bugüne kadar düzenlenen Hasanağa Enginar Festivali'nde 11 kez birincilik elde eden 23 yıllık enginar üreticisi Ömer Çinkaya da soyucuların hızına dikkat çekti. Bursa'nın en hızlı ekibiyle çalıştığını dile getiren Çinkaya, kendisinin de enginar soymayı bildiğini fakat bu işçiler kadar hızlı olamadığını, geçmişte bu süreçte çok kez yaralandığını belirterek dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını ifade etti.