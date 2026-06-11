Türkiye'de İzmir'in ardından ikinci sırada yer alan Bursa'da enginar hasat dönemi başladı. Toplanan ürünleri tüketici için hazır hale getiren ve "enginar soyucuları" olarak adlandırılan işçiler, yaklaşık 3 ay süren bu sezonda önemli bir kazanç kapısı elde ediyor. 2025 yılı TÜİK verilerine bakıldığında, Bursa genelinde 7 bin 531 dekar alanda toplam 9 bin 778 ton enginar üretimi gerçekleştirildi. Bu üretim miktarı ile Bursa, Türkiye'de ikinci sırada konumlanıyor.
Görenler şaşırıyor, kazancı dudak uçuklatıyor: Yılda 3 ay yapan paraya para demiyor
Bursa'da enginar hasadının başlamasıyla birlikte, ürünü mutfağa hazır hale getiren enginar soyucuları günde 2 bin adet soyarak yoğun bir mesai harcıyor.Kaynak: İHA
Bursa'da üretimin büyük bir kısmı Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde yapılıyor. Coğrafi işaret tesciline sahip olan ve özellikle İstanbullu tüccarlar tarafından rağbet gören Hasanağa enginarı, 200 dönümlük bir alanda yaklaşık 400 bin adet üretiliyor. Enginarın üretimi kadar temizlenmesi de ayrı bir uzmanlık alanı ve iş kolu olarak öne çıkıyor.
Evde ilk kez enginar soymayı deneyenler için yaralanma riskinin yüksek olması, bu işi profesyonel soyucuların yapmasını zorunlu kılıyor. Bursa'nın en hızlı enginar soyucularından biri olan Hamza Dinler, mesleği babasından ve dedesinden devraldığını belirtiyor.
Ailecek bu işi yaptıklarını ifade eden Dinler, 10 yıldır bu sektörde yer aldığını ve işin püf noktasının kaliteli bir bıçak, bilek gücü ile sabır olduğunu vurguluyor. Bıçağın sabit tutulup enginarın avuç içinde döndürülerek soyulduğunu aktaran Dinler, herkesin bu işi kolayca yapamayacağına dikkat çekiyor.
Enginar başına 10 lira ücret alan Dinler, çalışma temposuna dair şu bilgileri paylaştı:
"Enginarı elinize almak soyduktan sonra bidona atmak gibi bölümler de eklenirse dakikada 5 enginar soyabiliyorum. Bu da 8-9 saatte 2 bin 400 enginar yapıyor. Ben çok dinlenmem ve oturarak yapamam.
Sadece kısa bir yemek molası veriyorum. Molayı çıkarsanız günde 2 bine yakın enginarı soyabiliyorum. Haftanın 7 günü soyarsan zorlar. Haftanın 5 günü soyuyorum. 5 gün aralıksız olursa günlük bin 300 - bin 400 enginarı soyabiliyorum.
Haftada 3 gün soyarsam günlük 2 bin adedi bulabiliyorum. Kolay olsa bu kadar iyi kazandırır mı? Herkes yapamaz. Ben ilk başladığımda çok hastanelik oldum. Bıçaklar inanılmaz keskin ve muhtemel bir kazada çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor "
Hasanağa enginarının taze kesildiğinde daha rahat soyulduğunu ekleyen Dinler, işe ilk başladığı dönemlerde keskin bıçaklar nedeniyle sık sık yaralandığını da sözlerine ekledi. Mesleğe 2 yıl önce başlayan kuzeni Yakup Dinler ise bilek ağrısı nedeniyle dinlenerek çalıştığını ve ustalaştıkça günde 2 bine kadar enginar soymayı hedeflediğini belirtti.
Bugüne kadar düzenlenen Hasanağa Enginar Festivali'nde 11 kez birincilik elde eden 23 yıllık enginar üreticisi Ömer Çinkaya da soyucuların hızına dikkat çekti. Bursa'nın en hızlı ekibiyle çalıştığını dile getiren Çinkaya, kendisinin de enginar soymayı bildiğini fakat bu işçiler kadar hızlı olamadığını, geçmişte bu süreçte çok kez yaralandığını belirterek dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını ifade etti.