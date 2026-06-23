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Kaynak: İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi, kayıt dışı yerleşimin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin deşifre edilmesine yönelik geniş kapsamlı bir huzur operasyonuna imza attı. Kentin stratejik noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli araçlar, umuma açık yerler ve yoğun nüfuslu caddeler mercek altına alındı.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİYE KİMLİK KONTROLÜ

İl genelinde eş zamanlı yürütülen operasyonların genel bilançosu ve uygulanan cezai işlemler şu şekilde paylaşıldı:

-Genel Sorgulama: Denetimler kapsamında toplam 3 bin 25 kişinin GBT ve kimlik sorgulaması yapıldı; farklı suçlardan aranan veya usulsüzlüğü tespit edilen 29 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Trafik Denetimleri: Uygulama noktalarında 251 araç durdurularak kontrol edildi. Çeşitli kural ihlalleri sergilediği belirlenen 6 araca toplam 96 bin 580 lira idari para cezası kesildi.

MERKEZ İLÇELERDE NOKTA OPERASYONLAR: 6 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçmenlerin yoğunlaşabileceği değerlendirilen Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yürütülen nokta çalışmalarda ise yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimler sıkılaştırıldı:

-Yasal Kalış Hakkı Olmayanlar: Kimlik kontrolü yapılan 15 yabancı uyruklu şahıstan 6’sının hiçbir resmi kimlik belgesinin bulunmadığı, Türkiye'de yasal kalış hakkının olmadığı ve ülkeye tamamen yasa dışı yollarla giriş yaptığı saptandı.

-Geri Gönderme Merkezine Sevk: Yakalanan kimliksiz 6 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere gerekli idari işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN VE BARINDIRANLARA ADLİ ŞOK

Operasyonun en dikkat çeken ayaklarından biri de göçmenlerin illegal olarak kalmasına zemin hazırlayan yapılara yönelik oldu. Yasa dışı yollarla ülkeye giren bu yabancı uyruklu şahısları Bursa'da gizlice barındırdığı ve kaçak olarak istihdam ettiği (çalıştırdığı) tespit edilen 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 organizatör/işveren hakkında adli mercilerce soruşturma başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, sınır güvenliğinin ve tescilli yaşamın desteklenmesi adına düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı şebekelerine yönelik operasyonel saha çalışmalarının kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğini ilan etti.