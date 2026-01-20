Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, kaçışı sırasında ekipleri peşine taktı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, Mahmudiye Mahallesi’ndeki çıkmaz sokakta sona erdi.

Yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, araçta yapılan kontrollerde sigorta ve muayenenin de bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, sigortasız ve muayenesiz araçla trafiğe çıkma, ters yönde seyretme ve “dur” ihtarına uymama gerekçeleriyle toplam 40 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.