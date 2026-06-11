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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’nın başkanlığında yapıldı. Önergelerin ve gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor’un 63. kuruluş yıldönümünü kutladı. Yönetimiyle, futbolcularıyla, teknik heyetiyle, büyük taraftarıyla ve şehir dinamikleriyle kenetlenen Bursaspor’un başarıdan başarıya koşacağına ve hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Başkan Vekili Biba, "Bizler de yeşil-beyaz sevdaya omuz vermeye, kulübümüze destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede eşit hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Başkan Vekili Biba, belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini, yerinde incelemeler yaptıklarını ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyledi. Ortak akıl ve istişare kültürüyle Bursa’nın her köşesine eşit hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Vekili Biba, "Yaz sezonu öncesinde şehrimizin sahillerini ve halk plajlarını yeni döneme hazır hale getirdik. Mavi bayraklı plajlarımız başta olmak üzere toplam 24 halk plajını da bakım onarım ve temizlik çalışmalarımız tamamlandı. Ayrıca sezon boyunca görev yapacak 100 cankurtaranımızla vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız" diye konuştu.

Bu hafta sonu FIFA 2026 Dünya Kupası’nda sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı’na da başarılar dileyen Başkan Vekili Biba, "Bursalı hemşehrilerimiz karşılaşmayı, Ulu Cami önünde bulunan Orhangazi Parkı’na kuracağımız dev ekrandan izleyebilecek. Herkesi bu güzel coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.