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Kaynak: İHA

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün konvoyunda ilerleyen araçların yol üzerinde durmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Konvoydaki araçların dakikalar boyunca beklemesi, aynı güzergâhı kullanan diğer sürücülerin hareket etmesini zorlaştırdı.

Yolun kapanmasıyla oluşan trafik yoğunluğu, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere, konvoydaki araçların yol üzerinde beklediği ve diğer araçların ilerleyemediği anlar yansıdı.

Düğün konvoyunun yeniden hareket etmesiyle birlikte yol araç trafiğine açıldı. Bölgede ulaşımın kısa süre içerisinde normale döndüğü öğrenildi.