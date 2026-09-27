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Kaynak: AA

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasında Belçika'ya 2-0 yenilen İtalya'yı mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın düdük çalacağı karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Darren England olacak. Grubun diğer ayağında ise aynı saatte Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşı karşıya gelecek. Türkiye, gruptaki üçüncü sınavını ise 2 Ekim'de deplasmanda Belçika karşısında verecek.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN FORMA GİYMELERİ BEKLENMİYOR

Milli takımda sakatlık engeli can sıkıyor. Ayak parmağındaki ağrı sebebiyle tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün Fransa maçında olduğu gibi İtalya karşılaşmasında da görev alması beklenmiyor.

İTALYA MANCINI İLE YENİ SAYFA AÇTI

Son 3 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük koltuğuna Roberto Mancini oturtuldu. İtalyan çalıştırıcı, takımın başındaki ilk resmi maçında sahasında Belçika'ya mağlup olmuştu.

TAKIMLARIN ADAY KADROLARI

İki takımın dev karşılaşma öncesindeki aday kadroları şu şekilde belirlendi:

TÜRKİYE (Teknik Direktör: Vincenzo Montella)

-Kaleci: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

-Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

-Orta Saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

-Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)



İTALYA (Teknik Direktör: Roberto Mancini)

-Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

-Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

-Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

-Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)