Gemlik Körfezi açıklarında saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu.

Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen vatandaşın öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma sürüyor.