Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Gümüştepe Mahallesi’nde oldu. Sokak üzerinde çekici sürücü ile mahalle esnafı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, çekicisi sürücüsü aracına binerek, tartıştığı kişilerin üzerine önce aracını sürdü. Aracı toprağa saplanan sürücü, daha sonra inerek eline aldığı sopayla tartıştığı kişilere saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.