Kaynak: AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir daireden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, bir dairenin “çöp ev” olarak kullanıldığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine Yıldırım Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, yapılan temizlik çalışmasıyla yaklaşık 5 ton atık çıkardı. Ev ve çevresinde dezenfeksiyon ile ilaçlama işlemleri de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumayı temel görev olarak gördüklerini belirterek, “Toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan hiçbir olumsuzluğa kayıtsız kalmıyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

Aynı dairede yaklaşık 6 ay önce de temizlik çalışması yapıldığı öğrenildi.