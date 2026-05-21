Bursa’da çarşısında bayram yoğunluğu

Şeker ve çikolata satıcısı Bulut Aras ise satışların arttığını ifade ederek, "Şu anda işler çok iyi, herkes bol bol alışveriş yapıyor. Şeker almak isteyenleri bekliyoruz. Ortalama çikolata fiyatımız 250 TL, piyasaya göre kampanyalı satıyoruz. Bayrama son 3 gün kala yoğunluk çok daha fazla oluyor. O günlerde gece 1-2'ye kadar açık oluyoruz. Şu an ise akşam 9'a kadar hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.



