Olay, 29 Ekim Mahallesi 401. Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, evinde bayram temizliği yapan Yücel Sığın, camları sildiği sırada dengesini kaybederek binanın ikinci katından terasa düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sığın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Yücel Sığın’ın cenazesi, Edabali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze töreninde yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.