Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabahın ilk saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde saat 05.00 sularında meydana gelen olayda, G.U. yönetimindeki 16 BTE 701 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki M.B.'ye çarptı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz yaya ağır yaralanırken, vicdansız sürücü durmak yerine kaçmayı tercih etti. Aracını kazanın olduğu noktanın yaklaşık 100 metre ilerisine park eden G.U., yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaçan sürücünün peşine düşen emniyet güçleri, G.U.'yu yaklaşık 500 metre mesafedeki bir akaryakıt istasyonunda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.