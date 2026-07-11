Kaynak: İHA

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde oldu. Öne sürülene göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Cadde ortasında yaşanan olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmekte güçlük çektiği kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların uzun süre birbirlerine saldırdığı ve çevrede panik yaşandığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.