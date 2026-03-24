Kaza, saat 15.30 sıralarında Yalova–Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa yönüne seyir halinde olan 16 Y 0017 plakalı TIR’ın sürücüsü İbrahim Taşcan (40), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha önce de kazaların yaşandığı belirtilen bölgede kontrolden çıkan araç devrilirken, kasadaki tonlarca ahşap yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Taşcan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yola saçılan yük nedeniyle Bursa yönü tamamen trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolu temizleyerek trafiği yeniden açmak için çalışma başlattı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.