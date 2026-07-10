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Kaynak: DHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Alemdar Mahallesi’ndeki 4 katlı binada meydana gelen olayda, apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan 51 yaşındaki Rıza Özgür, iddiaya göre evinin önündeki merdivenlerden düşerek başını çarptı.

KOMŞULARI HAREKETSİZ BULDU!

Sabah evlerinden çıkan komşuları, Özgür’ü yerde hareketsiz halde buldu. Komşuların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özgür’ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özgür'ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’nun morguna kaldırıldı. Rıza Özgür’ün annesi gözyaşlarına boğulurken etrafındakiler onu sakinleştirmeye çalıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.